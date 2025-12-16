ダイナースクラブの会員向けサービス「Diners Club Wine Selection」にて、日本ワイン専門メディア「日本ワイン.jp」やEC「日本ワインの店 クラフトワインショップ」を運営するCruXが、日本ワインの提供を開始した。ダイナースクラブ会員誌「SIGNATURE」で魅力を紹介し、厳選したワインセットを会員限定で展開する。「Diners Club Wine Selection」第1弾セット今回の取り組みのテーマは、「Where Knowledge Meets Taste―知識と味