アメリカ発祥の高級筆記具メーカー「SHEAFFER(シェーファー)」の代表コレクション「Legacy」に、万年筆の細字(F)とボールペンが12月19日に加わる。SHEAFFER「Legacy」広報担当者によれば、2025年8月の「Legacy」復活時には、SNSなどで『早く手に入れたい!』『嬉しいニュース!』というファンからの大きな反響が寄せられた、というコレクション。今回の追加は用途に応じた筆記スタイルを拡充する。両端が丸みを帯びたシガーシェイプ