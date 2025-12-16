EPEIOS JAPANは12月15日、油を使わず調理できるノンフライヤーの新製品「EPEIOS ガラスホットフライヤー」を発表した。透明なガラス製容器に食材を入れて調理する仕組みで、食材の状態を外からしっかり確認できるのが特徴。価格はオープンで、予想実売価格は19,860円。すでに販売中。調理中の食材がよく見えるノンフライヤー「ガラスホットフライヤー」高温の熱風を循環させることで油を使わず揚げ物調理が可能なノンフライヤー。