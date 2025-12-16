NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は12月16日、生成AIエージェントを用いたコールセンターソリューション「発話ベースルーティング（電話着信先の振り分け機能）」を三菱UFJ銀行へ提供することを発表した。このソリューションは、コールセンターへの着信時に生成AIが発話内容をリアルタイムで解析し、用件の内容に応じて最適なオペレーターへ接続するというもの。これにより、三菱UFJ銀行は顧客満足度の向上とコー