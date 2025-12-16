12月16日 発表 サイコムは12月16日、全製品の受注を一時停止すると発表した。 受注の停止は注文数の増加を受けたもので、想定を大きく上回る注文を受け、ユーザーへの対応品質を維持するためゲーミングPCを含む全製品の受注が停止する形となった。 製品製造およびユーザーサポートについては通常通り対応を行なっており、受注再開は12月19日15時頃を予定している