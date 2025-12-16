三重県の一見知事らの給与を、2年連続で引き上げる方針です。大学教授や県民の代表による審議会は、一見知事の給与を月3万4000円アップの133万4000円に、県議の報酬を月2万2000円アップの86万5000円にするよう答申しました。一見三重県知事：「給与を政争の具にするのは、私は避けた方がいいと思っております」物価の高騰などを踏まえたもので、県は関連する条例改正案を早ければ来年2月の県議会に提出する方針です。三重