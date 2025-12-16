¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥ó¥Ì´ÆÆÄ½µ´Ö in Tokio 2025¡×¤ËÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢´ÆÆÄ¤ÎÍûÁêÆü¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£µÈÂô¤¬±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×µÈÂôÎ¼¡¦²£ÉÍÎ®À±¤¬¶ìÀï¤·¤¿²ÎÉñ´ì ¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤ëÍÍ»Ò¢¡µÈÂôÎ¼¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÅÓÃæ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×²¿Ç¯¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜÊª¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È°ã¤¤¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÌò¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤¦