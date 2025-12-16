鹿児島県伊佐市の交差点で16日、大型トラックと軽トラックが衝突し、軽トラックを運転していた82歳の男性が病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死亡しました。 伊佐湧水警察署によりますと、16日午前9時半ごろ、伊佐市菱刈前目の県道と市道が交わる交差点で、大型トラックと軽トラックが衝突しました。 この事故で、軽トラックを運転していた伊佐市菱刈前目の無職・山下親志さん(82)が意識不明の状態で病院に運ばれましたが