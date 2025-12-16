気象庁はきょう16日、「警報」や「注意報」といった防災のための気象情報について、新たに「危険警報」を設けるなど、来年5月下旬に刷新すると発表しました。 主なポイントをみてみます。 これまで気象庁などが発表する大雨警報や土砂災害警戒情報といった防災情報は、「複雑で分かりにくい」と指摘されてきました。このため、気象庁などは、5段階の警戒レベルにあわせた形で情報を刷新することになりました。 来年5月下旬から