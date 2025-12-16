À¤³¦¤Ç7²¯1300Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Spotify¤¬2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí³ç¤¹¤ëSpotify½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSpotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-¡×¤òÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ïm-flo¡¢Creepy Nuts¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢ÍÓÊ¸³Ø¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÀ¤Âå¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°ã¤¦6ÁÈ¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Éº£¡É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È