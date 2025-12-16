ロンドン序盤、ドル円は下げ一服、ポンド買い・ユーロ売りと対照的な動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円の下げが一服している。東京市場ではリスク回避の動きとともに155円台前半から154円台後半へと下落した。しかし、欧州株は高安まちまちと米雇用統計を控えて様子見ムードが支配的。ドル円も154円台後半で下げ渋りとなっている。 欧州通貨は対照的な動きを示している。英雇用統計で8-10月期の週