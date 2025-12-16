ドル指数は、小幅低下し揉み合いに米雇用統計待ち＝ロンドン為替 ドル指数は前日比マイナス圏での推移。ただ、低下幅は小幅にとどまっており、米雇用統計待ちの揉み合い商状となっている。 東京午前とロンドン朝方に前日ＮＹ終値９８．３０９を上回る場面があったが、高値を９８．３２０までにとどまった。その後、ロンドン序盤にかけて９８．１８０まで一時低下したが、下げもここまで。日本時間午後10時半の米雇用統