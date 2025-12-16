¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î½÷Í¥¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥­¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¡¢£±£¹Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿áÂØÈÇ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Åçºê¤Ïº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥Ð¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤¿