７月に結婚を発表した格闘家の武尊と妻でタレントの川口葵が１６日、都内で「アバターファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督、１９日公開）の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登壇した。「アバター」シリーズが大好きだという武尊は「今回で第１章完結になると聞いた。僕も次の試合で引退で、格闘家としての第１章も完結するので、同じようなタイミングで映画を見れること、すご