１６日の参院予算委で、高市早苗首相の国会台湾発言について広田一議員が追及した。１１月７日の衆院予算委での高市発言について、開示された答弁資料などを使いながら、「事前に準備された答弁資料にまったくない答弁をしたのは、総理ご自身の持論、個人的見解か」と聞いた。高市首相は、存立危機事態の判断は、実際に発生した個別具体的な状況にそくして政府が総合判断するとして、従来政府答弁通りと返した。広田議員が