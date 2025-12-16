SNSで知り合った女性と性交する様子を盗撮し動画サイトに投稿したとして、「一夫多妻」を自称する男とその妻ら3人が警視庁に逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の小野洋平容疑者（39）と、いずれも住居不定・職業不詳の妻・晴香容疑者（28）、元内縁の妻で養子の凜容疑者（23）の3人です。警視庁によりますと、洋平容疑者は2人の関係について「一夫多妻」と説明し、数年前から「将来的に4