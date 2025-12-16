インタビューに答える田中均元外務審議官―高市早苗首相は、台湾有事は集団的自衛権の行使が可能になる「存立危機事態」になり得ると国会で答弁した。「あらかじめ特定の地域を想定することは、防衛の範囲を狭めてしまう。歴代政権がつくり上げてきた安全保障体制を脅かすもので、首相の発言は軽率だ」―中国は首相答弁の撤回を求めている。「本来、存立危機事態は特定のケースを想定したものではなく、現実に起きた事態の