JR東海によりますと、12月26日から来年1月4日までの東海道・山陽新幹線の指定席の予約は15日時点で、あわせて約252万席で、前年と比べ約4%増えて、過去最高を記録しました。 【写真を見る】東海道･山陽新幹線 年末年始の指定席予約は過去最多 ｢のぞみ｣は全席指定席に 27日午前東京発はすでに満席 ピークはいつ？ ▼下りのピークは12月27日と30日で、27日の午前に東京駅を出発する東海道新幹線「のぞみ」は、すでに満