最低気温が3.3度と震える寒さとなった16日朝の東京都心。上野動物園には、開園前から多くの人の姿がありました。皆さんのお目当ては、やはり2頭の人気者パンダ。しかし、その思いは複雑なようです。訪れた人は「（返還が）1カ月も前倒しになったので、ちょっと心の整理がまだついてないです」「パンダは今のところ生活の一部、ここに来るのは日常生活みたいなところなので」と話しました。2026年1月に、中国へ返還されることが発表