日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場。会場を彩った。今季ツアー２勝をあげた河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝は肩を出した鮮やかなショッキングピンクのロングドレス姿を披露し、魅了。来季への飛躍を誓った。