（桃園空港中央社）桃園国際空港の運営会社は15日、試験運用中の第3ターミナル北側コンコースに到着便を初めて受け入れた。この日は3便が北側コンコースに到着した。1人目の入境者となった旅行者の男性は、第3ターミナルの美しさや先進性、設備の真新しさを称賛した。陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は年末の正式供用開始を目指す考えを示した。北側コンコースは今月1日に試験供用が開始された。これまでは出発便のみの