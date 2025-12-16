（台北、新竹中央社）汚職防止条例違反などで起訴され、一審で有罪判決を受けた高虹安（こうこうあん）被告の控訴審判決が16日、台湾高等法院（高裁）であった。公文書偽造罪で懲役6カ月、または罰金とされ、汚職罪については無罪となり一審の判決が覆った。新竹市政府は停職中となっていた高氏の市長への復職を内政部（内務省）に申請した。高氏は、柯文哲（かぶんてつ）前台北市長が立ち上げた民衆党から2020年に立法委員（国会