TCL JAPAN ELECTRONICSは12月15日、ブランドアンバサダー就任式を開催。スノーボード選手の平野歩夢さんが同社のブランドアンバサダーに就任した。また、同日には2026年1月に発売予定のエアコンの新製品も披露された。●TCLはテレビの販売台数シェアで4位TCLは1981年に創業し、日本法人であるTCL JAPAN ELECTRONICSの設立は2015年。17年からECでテレビの販売をスタートした。登壇したTCL JAPAN ELECTRONICSの蒋賛代表取締役