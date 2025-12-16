徳島ヴォルティスは12月16日、増田功作監督が2025シーズンをもって退任することを発表した。2024年に徳島のヘッドコーチに就いた49歳は、同年５月に吉田達磨監督の後任として正式に指揮官に就任。当時最下位に低迷していたチームを立て直し、最終的には８位まで浮上させる手腕を発揮した。就任２年目の今季、チームは４位フィニッシュでJ１昇格プレーオフに進出。だが、決勝でジェフユナイテッドに敗れ、J１昇格は果たせなか