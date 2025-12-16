防犯カメラが犯行の様子を捉えていました。新潟市の無人販売店で、商品のスイーツなどが盗まれる被害が相次いで発生しました。警察は窃盗事件として捜査しています。 新潟市西区の無人のスイーツ販売店に設置された防犯カメラの映像。 12月11日、1人の人物が冷凍庫にある商品を次々と手にしカバンの中に入れていきます。そして･･･店にはセルフレジが設置されていますが、精算をせずに立ち去っていきました。 ■