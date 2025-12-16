新潟伊勢丹が新年の初売りで販売する商品を発表しました。体験型のイベント企画や、あのメジャーリーガーのグッズなど豪華な品揃えとなりました。 ■白井希咲記者 「新潟伊勢丹の初売りは、アイドル気分になれるプロマイドの撮影会やスイーツの食べ放題など、家族で楽しめるイベントや様々な商品が用意されています。」 体験型のイベントをはじめ、新年に合わせて2026万円の『ピンクダイヤモンド』