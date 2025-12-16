クリスマスケーキによる『イチゴ』の需要が高まるなか、十日町市のハウスでもイチゴの収穫が始まりました。 十日町市の花水農産では、『越後姫』を約1万株育てています。先週7日からはクリスマスの需要に合わせ2800株の収穫が始まっていますが、量が少ないと言います。 ■花水農産 宮内隆和社長 「(例年と比べると)今年は3割ぐらいしか花芽がついていないので結構少ない。」 原因は夏の暑さ･･･ この時期に収穫す