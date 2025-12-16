16日(火)は不安定な空模様で、急に雨が強まったところがありました。とくに午後は雨の範囲が広がり、本降りとなったところもありました。そして、この雨は17日(水)も続きそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 今夜9時は全県的に雨が降り、ザっと雨脚が強まるところもあるでしょう。夜間が一旦雨のピークで、所々雨脚が強まるでしょう。 17日(水)朝も沿岸部を中心に広く雨雲がかかりそうです。その後、雨が弱まり日が