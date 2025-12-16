ソフトバンク株式会社とSB C&S株式会社が、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドから、アクセサリーのように身に付けられるハート型完全ワイヤレスイヤホンの新モデル「HeartBuds Pro(ハートバッズプロ)」を全国の生活雑貨専門店ロフト(一部店舗を除く)で2025年12月12日から順次発売。【写真】紺野彩夏さん(HeartBuds Pro Red)と河村ここあさん(HeartBuds Pro Pink) 2025年12月12日(金)から順次ロフトで