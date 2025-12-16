2025年12月10日、中国のSNS・小紅書（RED）に映画「クスノキの番人」が26年1月30日に日本公開されるとの投稿があり、ネットユーザーから期待の声が寄せられている。「クスノキの番人」は東野圭吾氏による小説が原作。20年の刊行以降、累計発行部数100万部を超える人気作だ。数多くの著作が映像化されてきた東野作品だが、アニメ映画化は同作が初。監督は「ソードアート・オンライン」シリーズを手がけた伊藤智彦氏、制作はテレビア