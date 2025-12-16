中国人民銀行は12月15日、「中国人民銀行とシンガポール金融管理局との協力覚書」に基づき、DBS銀行をシンガポールにおける人民元決済銀行として認可することを決定したと発表しました。DBS銀行は、人民元決済銀行を務める最初のシンガポールの地場銀行です。銀行の関係者は、人民元決済銀行の資格の認可により、銀行のクロスボーダー人民元サービス能力が強化され、各種人民元建て金融商品への投資をより便利におこなえるよう支援