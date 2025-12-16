日本バスケットボール協会の島田慎二会長は16日、日本代表活動を巡り、米プロNBAレーカーズの八村塁と意見交換したことを明らかにした。「一緒に頑張っていこうという会話ができた」と語った。八村は昨年協会の姿勢を批判していた。