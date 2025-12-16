±Ä¶È½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¡ÖÎ¶Ë±¼ò²È¡×¡á²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¹­ÅìÎÁÍýÅ¹¡ÖÎ¶Ë±¼ò²È¡Ê¤ê¤å¤¦¤Û¤¦¤·¤å¤«¡Ë¡×¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤¬º£·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£²Ú¶££²À¤¤ÎÉ×ÉØ¤ÈÌ¼¤Ë¤è¤ë²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ç¡¢³¤Á¯ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë£´£´Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Å¹¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»Ä¤òÀË¤·¤àµÒ¤é¤¬Ï¢Æü¡¢µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹¤ÏÃæ²Ú³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²Ú¶££²À¤¤ÎÎÂÀ¥Î´¼£¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡Ë¡¢Ë§²â¡Ê¤Û¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê£·£°¡ËÉ×ÉØ¤¬£±