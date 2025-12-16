12月15日、TBSは31日に『大晦日オールスター体育祭』を放送すると発表した。7時間を超える構成で、2年連続の放送となる。「MCはお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんと設楽統（おさむ）さんが務めます。TBSによると、28年続くスポーツバラエティ『SASUKE』の難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』で登場する究極の跳び箱『モンスターボックス』、『オールスター感謝祭』で心臓破りの急坂を駆け抜ける『赤坂5丁目ミ