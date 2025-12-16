８月に営業終了した小涌園ＳＳ＝５日、箱根町小涌谷年間２千万人以上の観光客が訪れる箱根町でガソリンスタンドが相次いで閉鎖し、「サービスステーション（ＳＳ）過疎地」（ＳＳが３カ所以下）となったことが分かった。閉鎖は人手不足や利用減少などによるもので、来年３月にはさらに１カ所が閉鎖するため、残るＳＳは２カ所のみとなる。山岳地帯に位置する町では自動車が生活に不可欠で、消防活動やごみ収集などの行政サービス