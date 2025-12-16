テレ東では12月18日（木）よる６時２５分から、「世界を１つの質問だけで旅したら？～ワールド１クエスチョン～」を放送します。 この番組は、世界の国々で麒麟・川島 明が考えた「たった一つの質問」だけをひたすら聞きこみながら旅をして世界各国の“ディープな魅力”を掘り当てるロケ番組。第２弾である今回はメキシコ・イタリアで１クエスチョン！●明るく陽気な国！メキシコでワンクエスチョン！