小説家の雨穴氏が１６日、都内で行われた「ＢｉｌｌｂｏａｒｄＢｏｏｋＣｈａｒｔｓ授賞式」に出席した。ビルボードジャパンは日本初となる紙書籍・電子書籍・図書館貸出を統合した総合書籍チャートを１１月６日から開始。雨穴氏の小説「変な地図」（双葉社）が初週１位に輝いた。雨穴氏は「まさか１位になるとは思っておらずすごく驚きましたし、運が良かったと思っております」と喜びのコメント。一方で、全身黒ず