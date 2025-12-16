気象庁は｢津波警報｣などが発表されたときに対象となる地域を、これまでの「津波予報区」に加え、市町村名も明示することを明らかにしました。 【写真を見る】愛知や三重も対象 “津波警報”など発表時に市町村名を気象庁が明示へ “津波予報区”が｢分かりにくい｣との指摘を受けて報道発表資料に併記 12月8日に起きた青森県東方沖の地震では、青森県八戸市で震度6強を観測したほか、北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手