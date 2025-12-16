豚肉の品種開発、飼育、加工、販売などを行い、直営のレストランも展開する「平田牧場」が15日、公式サイトやSNSに「平田牧場農場火災に関するお知らせ」と題してコメントを発表した。 【写真】平田牧場の金華豚「口に運べば、豚肉の甘みと旨みが洪水のように押し寄せる」 今月14日未明に山形県酒田市にある「平田牧場」の養豚場で、豚舎1棟が全焼する火災が発生していた。豚舎内で飼育されていたおよそ豚400匹以上が死んだ