俳優・岸田タツヤ（33）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、挙式したことを明かした。岸田の妻はフリーアナウンサーの高木由梨奈（29）。Ｘに「結婚式しました!」とコメントし、画像を掲載した。 【写真】多くの友人らに祝福され笑顔で挙式した岸田と高木アナ 岸田は2024年8月に高木アナとの結婚を公表していたが、約1年4カ月を経て、ようやくの挙式となった。「たくさんの方にご協力いただきエ