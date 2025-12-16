◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１６日、栗東トレセン年齢を全く感じさせない。ドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）が活気あふれる動きで重賞２勝目を狙っている。思わず笑みがこぼれた。１週前の１０日に栗東・ＣＷコースで６ハロン７９秒３―１１秒２をマーク。重賞ウイナーのランフォーヴァウを一気に突き放した走りに、福永調教師は