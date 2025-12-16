お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョが１６日、都内で「アバターファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督、１９日公開）の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登壇した。全世界歴代興行収入ランキング１位の名作「アバター」の最新作。この日は、映画の上映を盛り上げようと、日本版声優や豪華ゲストら総勢２０名が登場した。青木は上下黒のレザー姿で登場し、時折り下に着ていた