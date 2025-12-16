ラグビーリーグワン2部の花園の南アフリカ代表SOマニー・リボックが16日、東大阪市立英田中学校を訪問した。今季のホスト全試合の東大阪市内小中学生無料招待カードを授与した。10月に行われたトークショーで「地域の子どもにプレーを見に来てほしい。何かできないか」とリボックが問いかけたことがきっかけとなり、東大阪市内の小中学生無料招待が決まった。この日、実際に中学校を訪れたリボックは「今日は本当に来られて