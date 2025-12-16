Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。この日はTEAM雷電・本田朋広（連盟）と、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）という、リーグ内でもイケメン雀士と知られる2人の直接対決。下位に苦しむチームを押し上げるのはどちらだ。【映像】本田 VS 鈴木優 注目のイケメン対決TEAM雷電は一時、上位にも顔を出していたが、現在はボーダーライン付近の競り合いの真っ最中。▲176.7と