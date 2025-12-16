尾崎正直官房副長官は16日午後の会見で、16日午前に、木原稔官房長官が国光あやの外務副大臣を「厳重注意」したことを明らかにした。国光外務副大臣は、先月も木原官房長官に「注意」されたばかり。いずれも国会の質問通告をめぐっての“事実誤認”に基づく発言や投稿が原因で、異例の事態となっている。【映像】尾崎官房副長官の回答会見では記者が「国光あやの外務副大臣がネット番組で、『立憲民主党の小西議員の質問通告が