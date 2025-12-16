クマによる人身被害が各地で相次ぐなか、東京商工リサーチ（東京）が業務への影響について全国の企業に初めて調査したところ、東北地方では３割近い企業が「影響が出ている」と回答したことがわかった。調査は１〜８日、インターネットで行われ、全国の６３０９社から有効回答を得た。このうち業務に「影響が出ている」と答えたのは６・５％の４１４社だった。なかでも東北地方では、５５３社のうち２８・９％にあたる１６０