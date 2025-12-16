16日午後、東京・板橋区で小学5年生の男子児童とトラックが衝突した事故があり、男児が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。夕暮れの住宅街に集まった警察官の姿。近くの横断歩道には、バツ印があり、その周辺を警察官が調べています。警視庁によりますと16日午後3時半すぎ、東京・板橋区志村で「小学生とトラックがぶつかった」と通報がありました。事故があったのは板橋区立志村第二小学校のすぐ近く。この学校