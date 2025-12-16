長引く物価高。年末年始のにお値打ちの食材はあるのでしょうか。調査しました。 【写真を見る】“家計の救世主”最安値が続く白菜 オススメ食材は劇的な値上がりのない国産牛肉や価格安定の豚肉 （エフ マルシェ 福丸明男代表）「ことしは年内に値下がりする食材はないかと」愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」で16日に聞いた、なんとも残念な一言。店に置くほとんどの商品が、去年の1.2倍以上の価格になっ