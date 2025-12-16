12月16日放送のTBS系『THE TIME,』にVTR出演したゆりやんレトリィバァが、アメリカでの活動で苦戦していることを明かした。【関連】ゆりやん、アメリカ進出も“言葉の壁”で苦戦「ずっと半年間聞き取れたフリしてる」番組のインタビュー内で、昨年12月よりアメリカ・ロサンゼルスに拠点を移して活動中のゆりやんは、「ネタを自分で試して『5分ネタやりたいんで5ドル払います』とか。そういうのでネタを、オーディションというか、