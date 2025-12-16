年末年始の祝い事を彩る啓翁桜。きょう、首都圏などに向けて出荷が始まりました。 【写真を見る】山形は生産量日本一！ 冬に咲く桜「啓翁桜」を首都圏に向けて出荷 冬に咲く桜「啓翁桜」。山形は日本一の生産量を誇ります。 西川町は、もともとぶどうの栽培を行っていた山の斜面が啓翁桜の栽培に適していることから、県内有数の産地として知られています。 桜のつぼみが開く温度で管理された室内で出荷の日を待っていた啓翁桜